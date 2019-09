Assistenza specialistica a scuola: aumentano le risorse per la Provincia catanzarese

“Quest’anno, grazie ad un’accorta programmazione e ad un maggiore investimento da parte del Governo, riusciamo quasi a raddoppiare le risorse per il servizio di assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali”.

Lo annuncia il presidente della Provincia Franco Iacucci aggiungendo che il Dpcm sul “Riparto del contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2019 a favore delle Regioni a statuto ordinario per quanto concerne l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali assegna alla Provincia di Cosenza 1.556.472,00 euro, a fronte degli 854.979,54 euro dell’anno scorso”.

“Come noto, la competenza in materia è della Regione, ma la Provincia di Cosenza la esercita su delega programmando le ore e individuando a seguito della mappatura del fabbisogno le figure professionali che si occuperanno degli alunni con difficoltà. Sono orgoglioso di questo risultato perché dare risposte ai cittadini più deboli è la missione più alta della politica e noi, pur tra le mille difficoltà in cui versano le Province, - rincuora - riusciremo a garantire il diritto allo studio per circa 400 studenti diversamente abili e ad impiegare circa 200 figure professionali tra educatori professionali, assistenti educativi ed assistenti alla comunicazione (Lis e Minorati di vista)”.

“Le ore aumenteranno, quindi, quest’anno da 10 a 15 per l’assistenza alla comunicazione e da 6 a 10 per l'autonomia. Garantiremo anche il trasporto scolastico a 85 studenti in 21 comuni. Si tratta di un bel passo avanti ma sono certo che possiamo fare ancora di più se alle Province verranno riconosciute risorse, competenze e dignità”, - ha concluso Iacucci.