La Polizia di Siderno ha scoperto una piantagione di Cannabis in località Maluventu di Grotteria. In un’area demaniale e a ridosso di un piccolo ruscello, vi erano circa 150 piante di cannabis, in ottima condizione vegetativa, dell'altezza media di un metro e mezzo.

Le piante rinvenute sono state sequestrate e distrutte sul posto, per come disposto dall’Autorità Giudiziaria, previa campionatura di alcuni esemplari.