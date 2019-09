Droga: scoperte piante di canapa indiana a Isola, sequestrate ed estirpate

I carabinieri forestali hanno sequestrato ed estirpato 15 piante di canapa indiana in località Santa Domenica ad Isola Capo Rizzuto.

I militari della stazione Crotone erano già al corrente da alcuni giorni della presenza delle piante nel terreno agricolo, ma non sono riusciti a sorprendere coloro che provvedevano alla coltivazione.

Le piante, alte oltre un metro, erano in ottimo stato vegetativo, e sono state poste sotto sequestro ed estirpate. Il sequestro è stato già convalidato dall’Autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti ulteriori per verificare la posizione di alcune persone.