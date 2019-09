Soverato: bimbo di 28 giorni muore in ospedale, indagini dei Carabinieri

Un bimbo di appena 28 giorni è morto in ospedale a Soverato. Il neonato, originario di San Sostene, nel Catanzarese – era arrivato nella struttura sanitaria giovedì mattina in condizioni molto precarie. Per i medici si è trattato di morte naturale e tutti gli sforzi per salvargli la vita sono risultati inutili.

I carabinieri – secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud -hanno avviato le indagini per fare piena luce sul decesso.