Pallavolo A2: Crotone femminile, allenamento congiunto con Soverato

Buona la prima, così si dice quando al teatro riesce la prima scena, attori della parte due squadre alle prese con una condizione fisica precaria ma che i tecnici conoscevano bene, da una parte mister Bruno napoletano coach del Soverato squadra di serie A 2 e dall’altra coach Piero Asteriti della Pallavolo Crotone.

L’allenamento congiunto tra le due squadre è servito ad entrambe per capire il punto della situazione e l’approccio alle partite di questa stagione, dove mister Asteriti ha visto per la prima volta all’opera la nuova regia di Elisa Sozzi così come l’opposto Chiara capponi i due nuovi innesti dello scacchiere rossoblu, ricavandone buone notizie, così come dal testo della truppa da Cesario e Ranieri in posto 4 a Ranieri e Gambuzza centrali e de rose libero.

Ovviamente non commentiamo il risultato finale 4/0 in favore delle cavallucce marine sulle sirene ma non poteva essere altrimenti considerando il

Divario tra le due squadre, ma il tecnico Piero Asteriti ha subito accettato l’invito del Soverato proprio per mettere pressione alla squadra e vedere le risposte delle ragazze che sono arrivate.

L’allenamento ha permesso di avere cambi liberi per cui durante il gioco i due cambi araldo in battuta difesa e Maran in prima linea hanno trovato più spazio del solito mostrando anche loro qualità tecniche.

A fine gara le due squadre si sono salutate dandosi appuntamento a fra qualche settimana per rigiocare e ritestare la forma in vista dei campionati.

I due coach Napolitano e Asteriti hanno avuto parole di elogio per le proprie ragazze e ringraziato gli avversari per la disponibilità.