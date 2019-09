Tragedia sul lavoro: trattore si ribalta e lo travolge, muore schiacciato

Incidente sul lavoro oggi in Località Velati, nel comune di Platania, dove un uomo di 54 anni, Pasquale Costantino, è rimasto schiacciato dal suo trattore ed ha perso la vita.

Il mezzo agricolo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato finendo sul malcapitato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, che ha estratto il corpo senza vita incastrato tra le lamiere e messo in sicurezza il mezzo.

Sul luogo dell’incidente presenti anche la Polizia Locale, il Suem118, i Carabinieri e il medico legale che ha constatato il decesso della vittima, un commerciante che stava eseguendo dei lavori all’interno del suo podere di campagna.