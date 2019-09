Emergenza rifiuti: domani l’incontro tra Manna il Prefetto e il Commissario di Cassano

Domani mattina alle 11.30 presso il comune di Rende un’altra riunione dell’ufficio di presidenza seguirà all’incontro con le associazioni ambientaliste per trovare una soluzione proficua allo smaltimento dei rifiuti.

Il presidente dell’Ato Marcello Manna fa sapere che è a lavoro e che non si è mai tirato indietro cercando ancora di sollecitare in tutti i modi i sindaci della provincia a non mettere la testa sotto la sabbi”.

E nel pomeriggio lo stesso Manna ha chiesto e ha ottenuto un incontro alle 16 con il prefetto Paola Galeone. A seguire lo stesso prefetto incontrerà l’assessore regionale all’ambiente Rizzo e il commissario straordinario di Cassano Mario Muccio. L’emergenza rifiuti già da tempo annunciata, è ufficialmente iniziata e per uscirne fuori, non bisogna perdere altro tempo.

“La giornata del 16 settembre sarà fondamentale, - conclude la nota - anche perché, se non si troverà la soluzione, la Regione Calabria sarà costretta a nominare un commissario ad acta che procederà “senza se e senza ma” ad individuare i terreni per costruire nuovi impianti”.