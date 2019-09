Rende, riunione con Ziccarelli: avanza la pianificazione strategica della Prociv

Prima riunione operativa stamane a Rende per il neo assessore alla Protezione Civile Domenico Ziccarelli.

“In linea con quanto già svolto negli anni da chi mi ha preceduto - ha affermato - proseguiremo il lavoro di diffusione della cultura della prevenzione attraverso una pianificazione strategica che preveda interventi mirati in nome della sinergia tra politici, tecnici e cittadini”.

L’assessore, poi, prosegue dichiarando: “a ciò affiancheremo anche un lavoro capillare monitorando il nostro territorio e attenzionando le aree della nostra città che presentano maggiori criticità: riteniamo infatti che ovunque ci siano situazioni che mettano a rischio la vita è proprio lì che la protezione civile deve intervenire. Per questo risulterà fondamentale anche rafforzare le competenze del gruppo comunale di volontari”.

Ziccarelli si spinge poi oltre sostenendo che: “muovendo da qui va istituito un ufficio di Protezione Civile che sia anche punto di riferimento per la promozione tra la cittadinanza di comportamenti corretti e responsabili che possano contribuire alla riduzione del rischio”.

“Il nostro - ha proseguito l’assessore - è tra i municipi più virtuosi in tema di protezione civile: siamo stati tra i primi a dotarci di un piano di protezione civile che non si aggiornava dal 2008 e di un geoportale consultabile online dal sito istituzionale. Ed annuncia: l’apertura della sede Com (Centro Operativo Misto) all'interno dei locali dell'ex delegazione municipale sita in piazza Matteotti è indicativa di quanto l’amministrazione Manna abbia al centro delle proprie linee politiche il discorso della protezione civile: Rende non a caso è stata scelta dal dipartimento regionale di Protezione Civile come città sperimentale per la realizzazione di un progetto pilota che svilupperà un modello univoco di piano di emergenza comunale di protezione civile in tutti i comuni sedi della provincia di Cosenza. Questo a dimostrazione di come tanto si sia fatto in tema di protezione civile nella nostra città e di come la sede Com sia indispensabile per la comunità. Presto la sala operativa sarà attiva e partiremo con gli incontri divulgativi rivolti alla cittadinanza”.

“La settimana prossima - ha concluso Ziccarelli - incontreremo infatti i dirigenti della sede regionale dell’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con il quale abbiamo realizzato lo scorso marzo gli incontri sul rischio sismico con le scuole primarie e secondarie di primo grado della città – spiega infine il neo assessore. Ripartiremo da qui per individuare nuove strategie d’intervento volte alla divulgazione scientifica. Siamo infatti convinti che tali momenti di formazione ed insieme di informazione siano necessari per un territorio come il nostro sempre esposto al rischio idrogeologico e sismico”.