Provincia, Giunta riunita per definire l’ultimazione dei lavori del Polo scolastico di Foresta

Nel pomeriggio di martedì 10 settembre si è svolto un incontro nella Sala Giunta della Provincia di Crotone per la definizione dell’assegnazione degli spazi e delle aule all’interno del polo scolastico in località Foresta a Petilia Policastro.

Sono infatti in fase di ultimazione i lavori per il completamento del polo scolastico in che ospiterà il Liceo Scientifico Statale R.L. Satriani" e la Scuola del legno, dell'arte e dell'arredamento I.I.S. "Margherita Hack" di Petilia, un intervento per il quale la Provincia di Crotone ha stanziato 260 mila euro.

All’incontro hanno partecipato il Presidente della Provincia Ugo Pugliese, il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Simone Saporito, il dirigente del settore architetto Nicola Artese, il vice preside della Scuola del legno professore Rota, il professore Marrazzo, il preside del Liceo scientifico Elio Talarico, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Petilia Policastro Ierardi e l’assessore alla Pubblica istruzione Garibaldi.

Durante l’incontro sono state verificate le soluzioni migliori per procedere alla suddivisione degli spazi all’interno del polo scolastico. Per l’anno scolastico 2019/2020 solo il biennio della Scuola del legno di Petilia sarà trasferito nel nuovo edificio, si tratta di una scelta obbligata in attesa della realizzazione dei laboratori, mentre il Liceo Scientifico “Satriani” trasferirà tutte le classi nel nuovo polo scolastico.

“Finalmente riusciremo – ha dichiarato durante la riunione il Presidente Pugliese - a consegnare ai ragazzi che frequentano il Liceo scientifico e la Scuola del legno, alle loro famiglie ed ai docenti ed al personale scolastico una struttura nuova, funzionale e sicura. Si tratta di un importante traguardo che è stato frutto dell’attività corale di questa amministrazione provinciale che ha coinvolto i dirigenti dei due istituti scolastici e che ha fatto sintesi tra le diverse istanze e necessità. Abbiamo cercato e stiamo ancora oggi cercando – ha proseguito Pugliese - di mettere da parte l’interesse specifico per raggiungere invece il migliore risultato possibile per l’intera comunità. Non è semplice mediare e sacrificare esigenze di una parte piuttosto che di un’altra, ma è pur vero che si deve conservare la lucidità e non perdere di vista l’obiettivo principale: dare una scuola sicura ai ragazzi!”

I lavori di completamento del polo scolastico si concluderanno entro la fine del mese di ottobre e successivamente si procederà al trasferimento dei due istituti nel nuovo edificio.