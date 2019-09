Monsignor Santoro riceve la nomina di vicario generale dell’arcidiocesi Reggio-Bova

Lunedì sera, durante le fasi iniziali del Convegno Pastorale Diocesano che avvia le attività della Chiesa reggina, l'arcivescovo di Reggio Calabria- Bova, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, ha comunicato la nomina di don Salvatore Santoro quale nuovo vicario generale dell'arcidiocesi.

Il presule ha ringraziato monsignor Gianni Polimeni, che per sei anni ha svolto il ministero di Vicario generale, prima di presentare le dimissioni nei mesi scorsi. “Don Gianni Polimeni, che mi è stato accanto in questi cinque anni con affetto sincero, assoluta fedeltà e somma dedizione, ha chiesto di lasciare il servizio di Vicario generale. Ho indetto le consultazioni tra il clero lasciando a don Gianni il tempo di riflettere e decidere se confermare le sue dimissioni. Abbiamo scrutinato insieme le schede della votazione dei sacerdoti e abbiamo potuto verificare che, nonostante le dimissioni annunciate, molti sacerdoti hanno insistito, proponendolo ancora come Vicario. Questo è un segno, caro don Gianni, di quanto il Clero vi stimi, vi voglia bene e vi sia grato per il servizio che avete reso. Però don Gianni ha confermato la decisione di lasciare, ecco perché sono arrivato alla determinazione di nominare come Vicario Generale il primo risultato eletto nella consultazione fatta tra i sacerdoti, e cioè don Salvatore Santoro”.

Un affettuoso e prolungato applauso ha salutato l'annuncio del vescovo, una grande manifestazione di vicinanza nei confronti del rettore del Seminario, chiamato a ricoprire un servizio particolarmente delicato e importante per la comunità diocesana.