Furti nelle scuole: rubato proiettore a Paravati a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno

Il nuovo anno scolastico deve ancora iniziare ma Mileto continuano i furti all’interno degli edifici scolastici. In totale sono stati venticinque i raid all’interno del territorio vibonese negli ultimi due anni e pochi giorni fa è avvenuto l’ennesimo attacco contro la scuola media di Paravati.

Ignoti si sono intrufolati all’interno dell’edificio e si sono impossessati di un proiettore della Lim. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i collaboratori scolastici ieri mattina e l’accaduto è stato denunciato alle forze dell’ordine.

La scuola in questione era stata a più riprese oggetto di altre furti che avevano avuto come obiettivo le attrezzature didattiche tra cui i computer in dotazione agli insegnanti e agli alunni, nonché monetine del distributore di bibite e merendine di una ditta del luogo.