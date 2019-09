Ferrara (M5S) con Conte per la proposta di uno Statuto speciale per la Calabria

“Uno Statuto speciale per il Sud Italia. Il Movimento 5 Stelle sostiene la proposta che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte portata oggi a Bruxelles. La spaccatura dell’Europa secondo un asse Nord-Sud è inaccettabile e non più sostenibile. La disoccupazione giovanile nel Sud Italia supera il 50%, mancano investimenti, politiche di sviluppo e strategie di rilancio. Per questa ragione, l’idea di uno Statuto speciale che convogli risorse straordinarie ed eccezionali favorirà quello scatto di reni che i cittadini chiedono all’Europa da molti anni”.

“Auspichiamo che – prosegue Ferrara - il Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen inserisca questa proposta fra le sue linee programmatiche. Contestualmente, noi lavoreremo al Parlamento europeo per cambiare le politiche di austerità che hanno impoverito il Sud Italia, moltiplicando la desertificazione dei nostri territori, emigrazione, povertà e disoccupazione. Per far ritornare la fiducia e per rimettere in carreggiata il progetto europeo fiaccato da anni di crisi e di errori, l’Europa deve tornare a essere una comunità dove i cittadini e i loro interessi vengono messi al primo posto, e dove a tutti sia assicurata l’opportunità di realizzarsi”- ha concluso.