Caloveto, Rsa: modificata la Commissione aggiudicatrice per l’affidamento della gara

Dopo mesi di stallo, è stata modificata la commissione giudicatrice della gara per l’affidamento della gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale (Rsa) di Caloveto.

A darne notizia è il Sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per l’avanzamento dell’iter che, a conclusione, potrà dopo 4 anni, vedere le porte della struttura con i suoi 60 posti tornare ad essere punto di riferimento nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni per le persone anziane, fonte di occupazione per diverse famiglie e risorsa economica per l’intero territorio.

Mazza coglie l’occasione per ringraziare il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria per l’impegno assunto e subito mantenuto, la dirigente reggente dell’Asp di Cosenza Erminia Pellegrini per la sensibilità e l’attenzione ed il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi per aver promosso l’iniziativa unitaria con i Sindaci dell’area ionica, ospitata nei giorni scorsi a Palazzo Garopoli, sede comunale di Corigliano – Rossano.