Inclusione e socializzazione: 20 persone con disabilità in vacanza a Corigliano

Sono state 20 le persone con diversa abilità parenti di dipendenti di un noto gestore telefonico italiano a poter godere di una vacanza che dal 1 al 7 settembre è stata scandita in un noto villaggio turistico di Corigliano-Rossano nello spettacolare scenario della piana sibaritide.

Il progetto di inclusione si inserisce nell’ambito del Meeting Nazionale delle Famiglie iscritte al Cralt Nazionale, reso possibile grazie al contributo dell’Associazione ProCiv Augustus Vibo Valentia. Insieme e come gli altri ospiti villeggianti, il gruppo ha socializzato usufruendo degli impianti sportivi e ludici della struttura turistica assistiti dal personale volontario, Oss infermieristico e psicologico dell’associazione vibonese, che si è posto come facilitatore alla fruibilità degli impianti e delle attività di animazione della struttura.

L’iniziativa che vede negli anni aumentare sia il numero degli utenti che il numero dei volontari, è figlia di una eccezionale sinergica intuizione del presidente del Cralt Nazionale Clotilde Fontana e del direttivo nazionale e del Presidente ProCiv Augustus Vibo Valentia Nicola Maria Nocera che assieme hanno dato vita a questo progetto unico nel suo genere in Italia, iniziativa che pur per soli pochi giorni, riesce a donare un sorriso e un pizzico di quotidianità a ragazzi e ragazze, bambini e bambine e le loro famiglie costretti a vivere realtà urbane non sempre purtroppo includenti ed a loro misura.

L’esperienza vissuta dai volontari e dai ragazzi come ogni anno si è conclusa con lunghi e forti abbracci, sospiri e lacrime di commozione e la promessa di ritrovarsi di nuovo chissà in quale altra parte d’Italia, con sempre un sorriso e la gioia di vivere assieme una settimana piena di solidarietà, amicizia e scambio di emozioni.