Abusivismo edilizio nel Parco di Bagaladi: denunciate due donne

Un nuovo caso di abusivismo edilizio è stato scoperto dai Carabinieri Parco Nazionale Aspromonte di Reggio Calabria. Questa volta ci troviamo in località San Carlo Vecchio, in agro del comune di Condofuri, dove i militari della stazione Parco di Bagaladi hanno scovato un fabbricato in corso ristrutturazione abusiva.

Due donne, T.G., 75enne e F.D., 48enne, residenti a Condofuri, rispettivamente proprietaria ed esecutrice materiale, sono state denunciate poiché in assenza del permesso a costruire e dell'autorizzazione paesaggistica dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte. L'edificio è stato posto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.