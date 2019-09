Villa, la comunità ricorda con tante iniziative Giustino Calabrò e intitola una piazza

Durante l’ultimo conflitto mondiale, allora col grado di Capitano, era in prima linea e non di sicuro dietro una scrivania, partecipò anche attivamente alla guerra d’Africa. Nei primi anni ’60, aveva istituito con i suoi allievi, il concetto del gemellaggio tra l’Italia ed altre nazioni quali Francia, Belgio, non va dimenticata l’opera che per un ventennio ha svolto nella veste di puro volontariato in tutte le scuole elementari villesi, quale insegnante di educazione fisica, concludendo ogni anno scolastico con un mega saggio ginnico, con il coinvolgimento di tutte le scolaresche primarie cittadine. Ma la creatura per la quale dedicò buona parte della sua intensa e feconda esistenza fu il “Nido Crenisi” da Lui voluto e fondato nel 1964. Studioso infaticabile, tenace, di temperamento aperto e generoso, cordiale e indomito, proprio alla bersagliera, amico con tutti, fino agli ultimi istanti della sua vita.

Stiamo parlando di Giustino Calabrò a cui sarà intitolata l’ex Piazza dei Parlamentari di Villa San Giovanni. L’amministrazione Siclari ha inteso dedicargli una due giorni ricca di cultura e memoria storica per non dimenticare chi ha fatto grande questa città.

Si parte venerdì 27 alle 15 dove, presso un centro commerciale della zona sarà allestita la sala dei prodotti tipici e dell’arte Reggina, a cura della Condotta Slow Food Versante dello Stretto e Costa Viola, Ente Parco Aspromonte, Accademia Imprese Europea, con galleria fotografica attività Magg. Calabrò e disegni alunni scuole elementari. Alle16 in Piazza Acciarello si terrà il convegno pubblico “Il ricordo di Giustino Calabrò tra Educazione Civica e Legalità”, moderato da Marcello Barillà. Con la partecipazione di personalità politiche, militari, della giustizia, religiose, della scienza, dello spettacolo, civili, sportive, dell’associazionismo e dell’imprenditoria. Alle 20,45 sempre in Piazza Acciarello ci sarà il “Memorial Giustino Calabrò, tra immagini, spettacolo musicale con i Walking Dreams, interpretazione di Poesie scritte da calabresi”, con la conduzione di Giuseppe Livoti.

Durante la serata il comitato organizzatore effettuerà la premiazione di negozianti con le migliori vetrine addobbate, degli alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII°, vincitori del concorso di disegno ispirato sulla vita di G. Calabrò. Saranno, inoltre, premiati con un’opera dell’artista Rosaria Straffalaci, calabresi sostenitori dei valori di libertà, legalità, meritocrazia, imprenditorialità e professionalità, e sarà rilasciato un attestato, ai collaboratori che susseguendosi in oltre 40 anni, hanno partecipato a vario titolo nell’attività, o per il ricordo del Magg. Giustino Calabrò. Sabato 28 settembre la cerimonia di intitolazione partirà alle 9 con l’adunata in Piazza Municipio per giungere in Piazza Maggiore Giustino Calabrò (ex Piazza dei Parlamenti).

Un corteo sfilerà con tappe presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII°” ed il Duomo, per poi giungere in Piazza Magg. Giustino Calabrò dove si terrà la “Cerimonia inaugurale della Piazza”. Durante la manifestazione è prevista la consegna di un attestato a Sindaci, Insegnanti e Personale dell’Istituto Comprensivo “Giov. XXIII°”, inoltre, sarà consegnata una scultura dell’orafa Valeria Accurso su cornice dell’artigiano Domenico Calabrese, a coloro che a vario titolo hanno fermamente creduto nei valori e sostenuta l’opera di educatore, che Giustino Calabrò diffondeva alla Società Villese. Conclusione con Concerto della Fanfara dei Bersaglieri e mini sfilata.