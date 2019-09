SP 52, un pericolo per gli automobilisti. Aperta discussione in Provincia con il Comitato Papanice

Lo stato “critico” della strada provinciale 52 è stato il tema principale di un incontro richiesto dal Comitato per la difesa dei diritti dei cittadini di Papanice e che si è svolto nel pomeriggio di oggi, martedì 10 settembre, nella Sala Giunta della Provincia di Crotone.

Al tavolo si sono seduti il Presidente della Provincia Ugo Pugliese, il dirigente del settore viabilità ingegnere Francesco Benincasa, il consigliere provinciale con delega ai Lavori pubblici ed alla Viabilità Rino Le Rose, i consiglieri comunali di Crotone Pino Pucci ed Enrico Pedace ed una delegazione del Comitato.

Preoccupazione per le condizioni in cui versa la strada provinciale è stata espressa dai membri del Comitato, il cui timore principale è che la carreggiata del tratto viario, soprattutto quello compreso tra il bivio per Apriglianello e Papanice possa ulteriormente restringersi a causa di avvallamenti.

Attualmente la carreggiata risulterebbe ridotta in diversi punti e gli automobilisti che la percorrono sono costretti ad invadere la corsia opposta . Avvallamenti, restringimento della corsia e cedimenti in diversi punti costituiscono un pericolo grave e concreto per l’incolumità di chi percorre la Sp52, ed è per questo necessario intervenire rapidamente, al di là della programmazione approvata e finanziata per il 2020, per la Sp 52 è stato programmato un intervento con un impegno di spesa di 350 mila euro.

L’incontro richiesto dal comitato ed organizzato dal Presidente Pugliese ha offerto l’occasione ai presenti per analizzare insieme le condizioni dell’arteria provinciale, per confrontarsi sulle cause che ne hanno provocato il danneggiamento e soprattutto sulle soluzioni da poter adottare nel breve periodo.

Ed in questa direzione è andato l’intervento del Presidente dell’Ente intermedio che a conclusione dell’incontro ha voluto tracciare le linee da seguire per dare una risposta alle istanze della comunità di Papanice.

“ Dobbiamo riuscire a predisporre tre tipi di intervento – ha spiegato Pugliese – che dovranno garantire con le risorse sia finanziarie che tecniche disponibili sicurezza a chi percorre la strada provinciale 52 . Ed è per questo che immediatamente dovrà essere predisposta la segnaletica stradale, successivamente, ma entro tempi brevi si dovrà procedere, in accordo con la ditta che in questo momento sta effettuando i lavori per la realizzazione della vasca di laminazione, al rifacimento dei tratti maggiormente compromessi, ed infine, a conclusione dei lavori per la vasca, si procederà al rifacimento completo della strada provinciale 52”.

L’interlocuzione con il Comitato non si esaurisce con l’incontro che si è svolto questo pomeriggio, si tratta di un primo passo di un percorso che deve vedere cittadini e amministratori collaborare nell’interesse delle comunità, un dialogo che deve essere lo strumento indispensabile per superare le difficoltà che il territorio provinciale vive.