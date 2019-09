Calcio. LND: Cerzeto K91 e Magisano ammesse in Prima Categoria

Cerzeto K91 e Magisano ammesse in Prima Categoria. È quanto ha reso noto con un comunicato ufficiale il CR Calabria. Le neo ammesse si vanno così ad aggiungere alle altre 57 società già in organico ufficializzate lo scorso 30 agosto. Le due compagini sono state inserite rispettivamente nei gironi A e B che saranno così composti da 15 formazioni ai nastri di partenza come il Girone C. Invariato il Girone D composto da 14 squadre. Contestualmente il CR Calabria ha comunicato che la presentazione dei calendari di Prima Categoria sarà effettuata presso la sala convegni del CR Calabria lunedì 16 settembre a partire dalle ore 17:30. Nel corso della cerimonia verranno premiate le società vincenti il Premio Disciplina nella stagione 2018/2019. Confermato altresì l’inizio del campionato previsto per domenica 22 settembre