Rapinato tabacchino a Cosenza: auto usata come un carro armato per sfondare saracinesca

Ignoti hanno messo a segno una rapina ai danni di una tabaccheria di Cosenza. Il colpo è stato messo a segno all’alba di oggi. I malviventi avrebbero usato un’automobile come un carro armato per sfondare la saracinesca del locale. Una volta dentro hanno svaligiato tutte le slot machine e poi si sono dati alla fuga. Al momento è sconosciuto il valore del bottino. La Polizia sta indagando per risalire ai rapinatori.