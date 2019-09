Bombola scatena incendio in un appartamento: inquilino cerca di calarsi da una finestra, due feriti

Scene da panico ieri sera nel centro di Cosenza dove in un appartamento abitato da extracomunitari si è scatenato un incendio. Le fiamme sarebbero partite da una bombola di gas utilizzata per cucinare e solo miracolosamente questa non è esplosa.

Uno degli inquilini ha cercato di mettersi in salvo tentando di calarsi da una finestra ed è stato, poi, salvato dai Vigili del fuoco accorsi sul posto. Si contano due feriti, fortunatamente non gravi, che sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118.