Calato il sipario sulla rassegna “Settembre al Parco”. Abramo: “bilancio nettamente positivo”

“Il bilancio della prima edizione di “Settembre al Parco”, curato dall’Amministrazione che presiedo, è nettamente positivo. Puro divertimento, spettacolo, allegria, grande musica e giochi per bambini hanno fatto da cornice al Parco della Biodiversità che ha ospitato quotidianamente migliaia e migliaia di persone.” È quanto dichiara il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, in merito alla rassegna in programma dall’1 all’8 settembre, terminata poi il 9 settembre a causa di una giornata di recupero di eventi annullati a causa del maltempo.

Abramo ha poi aggiunto: “La rassegna ha stupito con concerti degni di nota. Abbiamo voluto fare un tuffo nel passato per restituire alla rassegna i suoi tratti originali, dedicando una serata alla memoria di Rino Amato, tra gli ideatori dell'iniziativa. Il pubblico ha partecipato sempre numeroso alle varie serate in programma, in alcuni casi abbiamo potuto ammirare dei veri e propri bagni di folla. Straordinario il concerto degli Osanna con guest star David Jackson dei Van der Graaf Generator, Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Il Rovescio della Medaglia che si sono esibiti con l’Orchestra Internazionale della Campania, composta da 56 elementi, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini. In occasione della serata dedicata ad Amato, Catanzaro ha vissuto un evento esclusivo: il tributo al grande musicista argentino Luis Enriquez Bacalov.”

“Grande successo per la Premiata Forneria Marconi, - afferma Abramo - gruppo che ha fatto la storia della musica rock, che ha proposto un viaggio nella sua storia musicale, dai primi anni fino ai grandi successi di oggi, con un’emozionante finestra aperta su De Andrè e sul pezzo di storia della musica che insieme hanno condiviso. Questo concerto, non ho dubbi, rimarrà nella storia di “Settembre al Parco” . Un trionfo è stato anche il concerto di Eman. L’artista catanzarese che è riuscito ad affermarsi sulla scena musicale italiana, è tornato nella sua amata città ed è stato accolto dal pubblico delle grandi occasioni. Sul palco l'artista ha tirato fuori grinta e passione regalando a “Settembre al Parco” un finale indimenticabile. Ma questo "Settembre al Parco" ha davvero accontentato gli amanti dei vari generi musicali. Spazio al jazz con lo show "I miei omaggi...Jazz", 14 grandi artisti si sono alternati proponendo un viaggio nella musica con omaggi ai grandi compositori e musicisti del ‘900. Sul palco Alfonso Deidda, i Cuban Stories, Rosalia De Souza, Carla Marciano Quartet, Pippo Matino, Paolo Iannacci, Cristiana Polegri , Giovanni Amato e Peppe Lanzetta. Reggae con Gioman &the South vibes con Francesca Lupis, rock psichedelico con lo spettacolo“Dedicated to Pink Floyd” dei PFloyd’s Shadows, musica italiana con i gruppi ' I falsi dei', Impressioni di settembre e Musicadentro, musica popolare con Cerseyo e Taranstreet. Spazio anche alla commedia - prosegue - con la compagnia “Teatro Hercules” che ha portato in scena “Quel cuore che ti amava tanto”, uno spettacolo che è riuscito a regalare tante risate ma anche emozioni e riflessioni, merito della toccante trama che affronta con grande sensibilità il tema della malattia. Ed ancora numerose iniziative culturali, arte con la mostra di Alejandro Garcia (ancora visitabile fino al 15 settembre), green talk su tematiche ambientali con la partecipazione di esperti e iniziative di sensibilizzazione.”

“La soddisfazione per l’ottima riuscita della prima edizione non ci impedisce di guardare già al prossimo anno con la voglia di migliorarsi ancora e di fare ancora meglio per andare sempre di più incontro ai gusti e alle attese dei nostri concittadini”, conclude il presidente della Provincia.