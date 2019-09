FareAmbiente al fianco del Comitato Pro-Papanice: “no all’ampliamento della discarica”

FareAmbiente Crotone OdV aderisce formalmente all’appello del Comitato Pro-Papanice e delle associazioni, affinché vengano impiegati tutti i mezzi di contrasto legali e, perciò, democratici, al fine di impedire la realizzazione dell’ampliamento della discarica di Columbra.

“Come associazione di protezione ambientale, al riguardo diamo pieno sostegno al sindaco di Crotone ed all’intera comunità del crotonese, da anni ormai vessata dal problema dei rifiuti e dell’eterna, irrisolta, questione della bonifica ambientale dei siti inquinati”.

Il collettivo aggiunge poi che “solo quest’anno il progetto di bonifica ha visto muovere i primi veri passi verso una concreta realizzazione e ora la Regione vorrebbe procedere a questo ulteriore affronto nei confronti del nostro territorio. Esprimiamo il nostro disappunto per questo progetto che andrebbe, ancora una volta ed irrimediabilmente, ad arrecare pregiudizio al territorio ed all’ambiente, e sarebbe un ulteriore, insopportabile affronto all’intelligenza ed alla dignità della nostra comunità”.

“É necessaria una presa di posizione che faccia capire quanto questa situazione non sia solo un problema del crotonese, ma sia una questione che riguardi la Calabria intera. Per tale motivo auspichiamo anche un intervento da parte del Ministero dell’Ambiente per studiare soluzioni alternative e meno pregiudizievoli per il territorio e la comunità”.