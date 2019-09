Provolley molto più competitiva per la nuova stagione sportiva

Provolley Crotone già attiva in vista della nuova stagione sportiva. Agli ordini di mister Salvatore Celico e del preparatore atletico, Salvatore Sansone, ci sono tutti gli atleti che quest'anno dovrebbero far parte della squadra che affronterà il campionato di Serie C, compresi i nuovi arrivati.

Come già anticipato la compagine del presidente Gaetano Riga quest'anno dovrebbe essere molto più competitiva rispetto agli ultimi tornei, tra coloro che sono rientrati alla base c'è Francesco Longo, ragazzo cresciuto nel settore giovanile biancazzurro e reduce da campionati più importanti. L'anno scorso infatti ha fatto parte dell'Area Bruzia Cosenza, formazione che ha disputato il campionato di Serie B.

Longo nasce come centrale naturale, all'occorrenza però può essere utilizzato anche come banda. Tra i pezzi forti del suo repertorio c'è sicuramente il muro, anche se ha una buona preparazione di base in tutti gli altri fondamentali. "Sono molto contento quest'anno di dare una mano alla società in cui sono cresciuto - afferma - per motivi di studio mi sono allontanato da Crotone e grazie alla preparazione che ho fatto negli anni dell'adolescenza ho avuto la possibilità di giocare in un campionato importante come quello di Serie B. Adesso però sono concentrato esclusivamente su quello che sarà il mio lavoro con la Provolley e voglio ottenere il massimo con una società che conosco molto bene e un gruppo che ormai si conosce da diversi anni".

Francesco Longo non è l'unico rientro di questa stagione in casa Provolley, nei prossimi giorni verranno messi nero su bianco anche altri accordi, atleti che saranno immediatamente a disposizione di Mister Celico.