Erasmus, delegazione polacca ospite dell’Istituto Pertini alla Casa comunale

La professoressa Ornella Pegoraro ha presentato il progetto e la Delegazione Slovacca, dell'Istituto "Stredna Umeleka Skola" di Presov ospiti, nell'ambito del programma Erasmus, dell'Istituto Pertini – Santoni.

A ricevere nella sala Consiliare del Comune di Crotone, gli alunni che partecipano al programma, l'assessore alla Pubblica Istruzione Valentina Galdieri. L'incontro è stato interamente condotto in lingua inglese con gli interventi dell'assessore alla Pubblica Istruzione Valentina Galdieri, dalla coordinatrice Erasmus+ Ornella e da Flavia Bonanno, membro della Commissione Erasmus+.

Sono state esposte le finalità come quella di sensibilizzare e informare la scuola e tutto il territorio sui temi della diversità, sulla discriminazione e le forme di bullismo e cyberbullismo da essa derivanti, sui temi dell'inclusione, attraverso l'educazione dell'affettività, del rispetto delle differenze, dei diritti ed ai principali temi della cittadinanza attiva.

Il prossimo meeting del progetto, che avrà come tema il bullismo e cyberbullismo e si terrà in Slovacchia dal 14 e 18 ottobre, con la partecipazione di 8 alunni (di cui uno con Bes) e 4 docenti. Infine, ha sottolineato come l'I.I.S. Pertini- Santoni, retto dalla Dirigente Scolastica Ida Sisca, promuove la formazione europea del suo staff, attraverso il progetto "Apriamo le menti a approcci innovativi in Europa" che prevede attività di formazione sia linguistica che metodologica in Croazia (Luglio 2019), Irlanda e Malta (in corso), Slovenia, Belgio, Spagna, Finlandia.

L'assessore Valentina Galdieri ha sottolineato l'importanza dell'educazione interculturale e ha ringraziato l'I.I.S. Pertini- Santoni per tutta l'attività che sta svolgendo attraverso il Programma Erasmus+ che contribuisce alla valorizzazione e promozione del territorio e della cultura crotonese.