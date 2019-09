L’Estate Florense ha chiuso i battenti, Straface: “risultati ottenuti con tenacia”

“Il successo dell’Estate Florense, che ha chiuso i battenti domenica scorsa a Lorica con Transumanze Village, è rappresentato soprattutto dallo straordinario afflusso turistico che abbiamo registrato a San Giovanni in Fiore e, in particolare, a Lorica”.

Lo afferma l’assessore allo spettacolo ed al turismo Leonardo Straface, tirando le somme di un’estate da record per l’altopiano silano, evidenziando l’importanza delle sinergie che si sono instaurate con la Regione Calabria, Transumanze, le associazioni e gli esercenti commerciali del territorio.

“Il sostegno della Regione Calabria, in particolare – prosegue Straface - con il contributo fondamentale di Transumanze, ci ha consentito di proporre spettacoli di altissima qualità come, per fare solo pochi esempi, Miss Italia sul Lago, il pianista sospeso sull’Abbazia e il concerto dei Sabatum Opera Symphony che hanno fatto registrare una partecipazione di pubblico proveniente dall’intero territorio regionale andando ben oltre complessivamente le 30mila presenze di visitatori. Veramente insperata e sorprendente, poi, è stata l’affluenza registrata per la notte bianca con oltre 45mila presenze di turisti. La qualità degli spettacoli indissolubilmente legata alla professionalità ed alla collaborazione fattiva dei nostri esercenti commerciali e delle tante associazioni presenti sul territorio hanno rappresentato un connubio vincete che ha attratto anche i mezzi di comunicazione di massa, consentendoci di proiettare all’esterno il vero volto della nostra comunità che è bella, accogliente, operosa e dinamica. Al contempo ci è stato possibile promuovere le bellezze paesaggistiche della nostra montagna, i beni artistici e architettonici che custodiamo nella nostra città e la peculiarità dei nostri prodotti enogastronomici, che hanno riscosso un successo strepitoso e su cui dobbiamo continuare a puntare per l’affermazione di un turismo destagionalizzato e di lungo periodo”.

“In questa ottica e con questo obiettivo – conclude l’assessore Straface – proseguiremo il nostro lavoro, cercando di essere da supporto agli operatori turistici, che sono ammirevoli per tenacia e abnegazione. Mi si consenta, infine, di dare il giusto merito alle decine e decine di persone, operatori ex legge 15, che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte senza mai guardare l’orologio, mantenendo strade e piazze pulite, montando e smontando palchi e cercando una soluzione adeguata alle mille problematiche che ogni sera sorgevano. Grazie, infine, al numeroso pubblico dell’Estate Florense che ci dà la spinta per fare sempre di più e meglio”.