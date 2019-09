Villaggio Milone: è in allestimento lo spazio dedicato allo sport e al Torneo Kinder

Nell'area adiacente la Lega Navale e piazza Marinai d'Italia sarà allestito il “Villaggio Milone”, per la manifestazione sportiva del Torneo Coni Kinder + Sport, messa a punto dall’assessore allo Sport Giuseppe Frisenda con lo staff dell'ufficio coordinato da Mariateresa Timpano.

Già dal 20 settembre la struttura sarà aperta per ospitare eventi culturali e di spettacolo ed anche per offrire informazioni turistiche oltre a rappresentare un punto di promozione turistica e spazi di eventi eno-gastronomici, di degustazione di prodotti tipici, convegnistica. Nel villaggio sarà anche allestita la sala stampa dove si alterneranno non solo le presenze degli atleti ma anche dei numerosi e prestigiosi ospiti che saranno ospiti della città di Crotone durante l'evento.

Spazi che l'amministrazione mette anche a disposizione delle associazioni, dei produttori, degli operatori che intendessero contribuire a valorizzare l'evento attraverso la promozione turistica, eno – gastronomica ma anche evidenziando i temi dello sport, dei corretti stili di vita e di sana alimentazione ed in generale dello sviluppo locale.