Lamezia, candidature regionali: nasce il Comitato Giovani Protagonisti a sostegno di Oliverio

“Riteniamo simbolici di questo nuovo corso quattro fatti concreti ed inequivocabili per la vita dei giovani calabresi: la garanzia di proseguire gli studi fino all'alta formazione per tutti gli studenti universitari; il ricambio generazionale in agricoltura; il forte slancio all'imprenditoria giovane col sostegno di start up innovative; gli investimenti volti a garantire l'impegno giovanile nello sport”.

Su questi presupposti si è formato il Comitato promotore della lista Giovani Protagonisti in Calabria - Si Può Fare” a sostegno della candidatura di Mario Oliverio. La sua composizione è: Francesco De Luca, Gino Pratesi, Giovanni Oliverio, Samuele Signoretti, Vincenzo Fallico, Domenico Bove e Vincenzo Roseti.