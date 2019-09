Licenziamenti al Pugliese Ciaccio. Sit in dei precari davanti alla Prefettura

Ancora proteste per i precari dell’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio”. Un gruppo di 50 precari sostenuti dall’Usb ha infatti promosso e organizzato un sit in per protestare contro il licenziamento notificato loro nei giorni scorsi.

La mobilitazione si sta tenendo in piazza Prefettura a Catanzaro. All’origine della protesta c’è il licenziamento di una ventina di precari dell’azienda ospedaliera di Catanzaro, anche se la vertenza coinvolge complessivamente oltre 200 tra medici, infermieri e Oss.

La protesta segue quelle promosse dai precari dell’ospedale di Catanzaro davanti la sede della Regione. Diverse riunioni si sono tenute nel frattempo sulla vertenza tra la struttura commissariale di governo della sanità calabrese e la Regione, per trovare una soluzione che scongiuri i licenziamenti ed eviti effetti negativi sulla sanità.