Il sindaco Pugliese: “Nel centro storico 19 telecamere. Presto Consiglio Comunale straordinario”

Sono 19 le telecamere installate dal Comune di Crotone nel centro storico pitagorico. È quanto rassicura il sindaco Ugo Pugliese che ha annunciato “l'opportunità di tenere un Consiglio Comunale straordinario proprio nel centro storico”.

Il primo cittadino ha inoltre voluto ribadire che il sistema di videosorveglianza nel centro storico è funzionante “le telecamere funzionano; i filmati vengono direttamente convogliati al server del Comando della Polizia Locale a disposizione delle autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza. Non abbiamo mai fatto mancare a questi ultimi la nostra collaborazione e non riteniamo giusto che i cittadini non percepiscano quanto è stato fatto in materia”.

Ha quindi rassicurato la popolazione che il Comune sta “lavorando intensamente affinché il centro storico ritorni ad essere quel luogo centrale della vita cittadina. Anche la modifica della viabilità va in questo indirizzo. Nel frattempo, ribadisco, l'occhio vigile delle telecamere è attento su quanto avviene nel centro storico che per fortuna è popolato di persone perbene che hanno diritto a vivere in serenità”.