Cinture di sicurezza, settimana di controlli a Catanzaro. 139 le multe

Duecento veicoli controllati, 139 infrazioni accertate al codice della strada, tra cui 89 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 50 per altre violazioni.

È il bilancio delle attività di controllo effettuate dalla sezione della Polizia stradale di Catanzaro, dal Distaccamento di Soverato e della Sottosezione di Lamezia Terme.

Gli agenti sono stati infatti impegnati nell’operazione “Alto Impatto” sull’uso corretto delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

Lo scopo della campagna di sicurezza è stato quello di verificare, su tutte le arterie della provincia catanzarese, il rispetto del corretto utilizzo delle cinture e dei sistemi di ritenuta, con particolare riguardo quelli dei bambini e alle cinture posteriori.

È stato stimato che il corretto uso della cintura di sicurezza, infatti, riduce del 50% la probabilità di morte in un incidente e il loro utilizzo non deve essere trascurato in città, perché è proprio a velocità moderata che essa è in grado di evitare anche lesioni minime.