Troppa puzza dal depuratore di Gioia Tauro. Scatta la protesta dei cittadini

Hanno deciso di protestare contro i “cattivi odori” dell’impianto di depurazione di Gioia Tauro. Un gruppo di persone si è ritrovato questa mattina davanti ai cancelli della società che gestisce la struttura che, nella sera, emana cattivi odori. Il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio si è recato sul posto attivando la Polizia di Stato e l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

Oggi una funzionaria farà una relazione sull’accaduto e redigerà una relazione che sarà poi spedita alla Procura della Repubblica.

I cittadini nel frattempo hanno promesso di scendere in piazza con gli amministratori locali per fermare le autobotti dirette alla Iam. Sono autocisterne che, provenendo da molte regioni italiane, sono piene di liquami, di percolato prodotto in molte discariche del Sud e di altro materiale ancora che viene depurato a Gioia Tauro.