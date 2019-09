Belvedere, trovate armi e munizioni: due persone denunciate

Due persone sono state denunciate per detenzione illegale di armi e munizioni. È successo ieri a Belvedere Spinello, dove i carabinieri, durante un controllo eseguito con i colleghi del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno trovato a casa di entrambe i soggetti, tra loro parenti, una pistola antica ad avancarica a doppia canna parallela, non funzionante; una cartuccia calibro 12; altre 128 calibro 12, delle quali 123 a pallini di varia grammatura e 5 a palla asciutta; e quattro detonatori per esplosivi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.