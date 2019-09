Omicidio Tersigni, svolta lampo: fermati i presunti assassini

Arriva una svolta lampo nelle indagini per far luce sull’omicidio del 36enne Giovanni Tersigni, ammazzato sabato scorso, intorno alle 19, in un agguato nel pieno centro storico di Crotone durante il quale era stato gravemente ferito alle gambe e che gli è poi costato la vita (IL VIDEO).



Come si ricorderà, immediatamente soccorso era stato trasportato da un’ambulanza del 118 nell’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo, dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e dove però e poi deceduto.

Gli uomini della polizia pitagorica avrebbero dunque già arrestato due persone per quell’omicidio, e sarebbero anche sulle tracce di un terzo.

I due fermati sarebbero un 30enne del capoluogo con precedenti per droga e un 20enne bulgaro. La tesi degli investigatori pare propendere su un delitto maturato proprio negli ambienti della droga.

I dettagli saranno forniti dopo le 11 - nel corso di una conferenza - direttamente dal Procuratore Capo della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia e dal Questore Massimo Gambino.

(notizia in aggiornamento)