Paura su volo Lamezia Terme-Berlino: 8 feriti per una violenta turbolenza

Una violenta turbolenza aerea ha messo oggi in serie difficoltà un volo di un aereo della compagnia low cost tedesca Eurowings fra l'Italia e la Germania che è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Berlino Tegel.

Nello scalo le ambulanze richieste dai piloti hanno dovuto assistere 8 passeggeri feriti, di cui 5 o 6 sono stati ricoverati in ospedale nella capitale tedesca. Una donna ha riportato ferite gravi ma non letali. Quando la turbolenza ha investito il volo, molti passeggeri e l’equipaggio non avevano le cinture di sicurezza allacciate.

I piloti hanno dichiarato immediatamente l’emergenza sul Boeing. I passeggeri hanno riferito che persino i sedili sono stati strappati dal loro ancoraggio. Molti dei passeggeri seduti senza cinture sono stati proiettati verso l’alto, hanno urtato violentemente con la testa contro i vani bagagli. Il volo EW 8855 è atterrato con 15 minuti di ritardo.

L'aereo, partito dall'aeroporto di Lamezia Terme, atterrato alle 17 ora locale a Tegel, era un velivolo a medio raggio del tipo Airbus A319. Ad attenderlo, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, un grande schieramento di vigili del fuoco e ambulanze sulla pista di atterraggio.