“Marathon dei bizantini”, tanta la partecipazione a Rossano

Tanta partecipazione alla “Marathon dei Bizantini” nella Città del Codex. Più di 200 bikers, infatti, hanno preso parte, nella giornata di domenica 8 settembre 2019, all'importante evento sportivo. Questi, per l'occasione, hanno percorso le bellezze naturalistiche mozzafiato del territorio. La Marathon dei Bizantini è una manifestazione sportiva socio-culturale quale tappa conclusiva, con relativa premiazione, del Calabria Challenge 2019.

Sono stati premiati anche i bikers che hanno partecipato al Campionato Regionale Mtb FCI. Si è dato ampio spazio anche alle gare di mountain-bike (Marathon e Gran fondo) con un percorso escursionistico amatoriale aperto a tutti i Biker dell'intero territorio e non solo. Sia le gare agonistiche che la passeggiata escursionistica in mountain-bike si è snodata attraversando i territori di tre comuni quali: Corigliano-Rossano, Paludi e Longobucco transitando per il torrente Colagnati ed Otturi, Contrada Forello, Valle di Sant’Onofrio ed i giganti del Cozzo del Pesco (area di Rossano), Colle dei Colombi (comune di Paludi) e rifugio Finaita (Comune di Longobucco).

L’evento, inserito nel cartellone delle manifestazioni estive del comune di Corigliano-Rossano, è stato organizzato, nei minimi dettagli, dall’A.S.D “Leoni Bizantini Mtb Rossano”. Un evento che ha visto la partecipazione di numerosi bikers provenienti dall'intera Calabria e da altre regione del Sud-Italia. Complimenti, infine, ai fautori dell'iniziativa per l'ottima organizzazione.