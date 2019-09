Presentato “Follow me” disco dell’autrice reggina Joan Surace

Copertina disco Follow Me

Si chiama “Follow me” il disco scritto dall’italo americana Joan Surace e interpretato da Mackay. Prima del lancio autunnale negli Stati Uniti d’America, Australia e Gran Bretagna, il lavoro discografico è stato fatto ascoltare in anteprima in radio a Reggio su Antenna Febea durante la trasmissione Onda Calabra Day Time condotta da Tiziana Galluso.

Ospite in studio il produttore Giuseppe Belmonte che ha parlato dell’intero progetto. Il singolo “Follow me” è un’anteprima che fa parte di un album che uscirà nel 2020, colonna sonora di un musical le cui canzoni sono scritte da una reggina, Joan Surace, che legatissima alla sua terra d’origine ha voluto fare ascoltare per la prima volta nella sua città questo suo singolo, facendo inserire anche nella copertina dello stesso uno scorcio del meraviglioso lungomare reggino al tramonto. La canzone che rispecchia la copertina, parla di un amore intenso e tormentato, ambientato negli anni sessanta, un amore ostacolato dal padre della ragazza in un periodo difficile nel quale non esistevano i social. Ma alla fine coronano la loro storia perché a vincere, è il vero amore, passionale e che non conosce ostacoli. Un amore romantico fatto di sguardi, di mani che si sfiorano, che fa scoppiare il cuore di felicità.