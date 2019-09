Festival del Peperoncino di Diamante: tra i partner la Coldiretti con il mercato di Campagna Amica

“I calabresi non devono invidiare niente a nessuno”. È con questa citazione che il Presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, affronta la vigilia di un evento “clou” molto atteso, quale è il Festival del Peperoncino di Diamante (CS) in programma da mercoledì 11 domenica 15 settembre.

La frase usata da Aceto venne pronunciata all’unisono nell’edizione dello scorso anno dal noto giornalista Bruno Vespa e dall’imprenditore Riccardo Cotarella presidente di Assoenologi.

“Una convinzione – afferma il Presidente di Coldiretti Calabria - che deve essere una certezza.”

“Anche quest’anno nella 27esima edizione – riferisce Francesco Cosentini Direttore di Coldiretti Calabria - saremo come Coldiretti in pista come partner e allestiremo il Mercato di Campagna Amica più grande della Riviera dei Cedri che accoglierà, tutte le sere, i visitatori-gourmet, quest’anno si punta a superare i 200mila dell’anno scorso, che hanno la possibilità di assaggiare ed acquistare le tantissime eccellenze dell'agricoltura e agroalimentare 100% Made in Calabria. Con i colori del mare negli occhi, cibo, cultura e tradizioni si mescoleranno a Diamante, la vetrina piccante della Calabria tra le più importanti d'Italia, che ospiterà tantissime iniziative, serate indimenticabili e tantissime novità.”

“Il Festival è un evento di successo e non mancheranno appuntamenti da vivere con tutta la famiglia - aggiunge il Presidente Aceto– che testimonierà ancora una volta, l’enorme crescita della sensibilità verso stili di vita sani e in equilibrio con la natura per i quali l’agricoltura offre primati conquistati nella qualità, biodiversità, sostenibilità ambientale e nella sicurezza alimentare a livello europeo e mondiale”.