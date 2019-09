Spaccio tra studenti: firmato il protocollo “Scuole Sicure 2019/2020” alla presenza del Prefetto Galeone

Si è tenuta stamane presso la Prefettura/UTG di Cosenza una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Paola Galeone.

Nel corso del predetto Comitato, tra l’altro, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno in materia di Sicurezza urbana secondo le quali si demanda ad appositi patti sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco l’individuazione di mirati interventi in relazione alla specificità dei contesti e nel rispetto delle Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana adottate, su proposta del citato Ministero, con accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa “Scuole Sicure 2019/2020”.

Detto Protocollo d’Intesa firmato, alla presenza del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza Franco Iacucci, dal Prefetto Paola Galeone e dall’Assessore alla Scuole - Pari Opportunità del Comune di Cosenza, Matilde Spadafora Lanzino, regola i rispettivi e reciproci impegni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti scolastici nell’anno 2019/2020.