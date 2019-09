Prima si è liberato del fantino, poi si è gettato in mare. È successo ieri a Sellia Marina, dove un cavallo si è fatto un bagno nelle acque dello Ionio. Soltanto dopo lunghe operazioni, l’uomo è riuscito a salire nuovamente in sella al cavallo per poi farlo uscire dall’acqua, mentre il mare leggermente mosso non ha facilitato le operazioni.