Tropea, Carmelina Petullà e Rabarama ospiti di “Poeti e scrittori di Calabria”

Grandi ospiti alla manifestazione dal titolo “poeti e scrittori di Calabria” che si terrà a Tropea mercoledì 11 settembre. La suggestiva e austera chiesa di Santa Chiara, in fondo al Corso, ospiterà infatti Carmelina Petullà, poetessa più volte premiata in diverse regioni d’Italia per l’originalità della sua poesia, e di Paola Epifani, in arte Rabarama, “artista ingegnosa e molto apprezzata” in tutto il mondo, alle cui opere si è ispirata la poetessa.

La manifestazione, che rientra nelle diverse iniziative culturali programmate per l’anno in corso, è organizzata dall’Associazione culturale “Tropea: Onde Mediterranee”, presidente Pasquale De Luca, con il patrocinio del Comune di Tropea, guidato dal sindaco, Giovanni Macrì.

E la manifestazione diventa un vero e proprio omaggio alla poesia, in particolare, e all’arte, in generale. Infatti in essa convogliano: poesia (fisicamente rappresentata dalla poetessa lametina Carmelina Petullà), musica (con Elena Micali al clarinetto e Assunta Gigantino al violoncello), pittura (con diversi artisti espositori), scultura (fisicamente rappresentata dalla scultrice di fama internazionale Rabarama, le cui opere sono ammirate in tutte le piazze del mondo e anche sul “bel miglio d’Italia” a Reggio Calabria). Ciò nell’intento di valorizzare la nostra poesia contemporanea facendo conoscere dal vivo gli autori calabresi, come la Petullà, che lavorano con arte e maestria sulla parola.

La manifestazione sarà condotta da Maria Elena Garrì, che curerà pure l’aspetto mediatico e la scelta delle immagini che faranno da sfondo alla declamazione di alcune poesie. Marcella Davola, in qualità di relatrice, “si addentrerà, con competenza di parola, nelle opere della poetessa Carmelina Petullà, Venere Bugiarda e Pianto sincero, facendoci capire il significato della sua poetica”. I bravi attori Renato Albanese, Adele Rombolà, Gusy Staropoli daranno voce alle liriche della Petullà impersonando i protagonisti di tutta la storia liricamente descritti dalla poetessa in queste sue opere.