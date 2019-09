Costituito a Crotone il Movimento Forense: Salvatore Rocca Presidente

Salvatore Rocca

Anche Crotone ha il suo Movimento Forense, appena costituito con lo scopo di contribuire alla crescita professionale degli Avvocati del foro pitagorico organizzando eventi di formazione, momenti di confronto scientifico e di politica forense, oltre che curando pubblicazioni periodiche o occasionali di carattere informativo o divulgativo.

Il Movimento s’ispira alle regole costituzionali finalizzate a garantire ai cittadini il diritto di difesa in tutte le sue possibili estrinsecazioni e a questo scopo crede nella terzietà della magistratura, nella indipendenza dell’avvocatura, in una legislazione chiara ed equa per tutti.

“Nasce dall’esigenza - dichiara il suo Presidente, l’avvocato Salvatore Rocca - di contribuire ad una efficace funzionamento della giustizia e mantenere alto il prestigio degli operatori di giustizia, nonché promuovere la formazione e l’aggiornamento costante degli avvocati e contribuire a risolvere, insieme agli organi istituzionali, le problematiche organizzative affinché sia assicurata agli utenti l’effettiva e la migliore attuazione dei diritti vantati e garantiti dalla Costituzione”.

La sede Territoriale di Crotone verrà inaugurata con un Convegno i programma il prossimo 4 ottobre presso la sala consiliare, e che vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale del Movimento Forense, l’Avv. Massimiliano Cesali, del foro di Roma. Hanno aderito al Movimento legali che si occupano di tutte le controversie giudiziarie.