Incidente nel senese, auto in una scarpata: perde la vita giovane vibonese

Un incidente stradale autonomo avvenuto a Pienza, nel senese, è costato la vita ad un 24enne di Tropea residente a Chianciano Terme, mentre un altro giovane, che viaggiava a bordo dello stesso messo, è rimasto ferito ed al momento è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale “Le Scotte” del capoluogo toscano.

La Vittima è Attilio Mamone: nel pomeriggio di ieri, mentre era in viaggio lungo la provinciale 40, su una Toyota Land Cruiser, per cause che sono ancora in fase di accertamento è finito in una scarpata morendo sul colpo.