Incendio in un capannone a Roccelletta, a fuoco dei cumuli di materiale

È stata la segnalazione di un cittadino che ha notato del fumo nero ed intenso fuoriuscire dai finestroni della struttura, a lanciare l’allarme per un incendio divampato all’interno di un capannone in disuso, in via Palmiro Togliatti si Roccelletta di Borgia

Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro, con il supporto di un’autobotte, e che hanno creato un varco nella parete esterna dell’immobile e così entrarvi per procedere alle operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno interessato dei cumuli di materiale vetusto che era accatastato nei locali.

Dopo l’estinzione del fuoco è stata eseguita una verifica visiva della struttura ma nessun elemento utile è stato ritrovato che potesse indicare l’origine dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

Sono in corso ancora degli accertamenti. Le operazioni sono state coordinate dal Caposquadra Esperto dei vigili, Raffaele Gregorace.