Agguanto alla “Ferriata” di Crotone, vittima deceduta in ospedale nella notte

Giovanni Tersigni ed il luogo dell'omicidio

È morto nella notte, nell’ospedale San Giovanni di Dio, Giovanni Tersigni, il 36enne ferito ieri in un agguato in pieno centro storico a Crotone (IL VIDEO).

L’uomo era stato attinto, intorno alle 7 di sera, da alcuni di colpi di pistola che lo avevano ferito a alle gambe. Il fatto è avvenuto nella centralissima Piazza Albani, come dicevamo nel centro storico del capoluogo pitagorico, a pochi passi dal Duomo.

Da quanto si è appreso, il 36enne pare fosse seduto su dei gradoni delle piazzetta quando è stato colpito, a questo punto mortalmente, da uno sconosciuto.

Soccorso immediatamente da un’ambulanza del 118 era stato portato in codice rosso nel pronto soccorso del nosocomio cittadino, dove anche dopo un intervento chirurgico le sue condizioni non sembravano metterne a repentaglio la vita. Ma così, purtroppo non è stato, e nella notte scorsa è spirato.

Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della squadra Mobile della Questura del capoluogo che una volta in ospedale, ieri sera, hanno cercato di sentire Tersigni per avere un quadro più preciso dell’accaduto. Sul luogo del delitto sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti.