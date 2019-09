Tragico frontale sulla statale 106, perde la vita un giovane 24enne

Domenico Spinella

Un altro tragico bilancio, ancora una giovanissima vita spezzata nell’ennesimo incidente sulla ormai famigerata “strada della morte”, la statale 106 jonica.

Lo scontro frontale, tra due auto, una Fiat Panda e una Daewoo Matiz, è avvenuto ieri all’ingresso di Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, in direzione sud.

Ad avere la peggio il 24enne del posto Domenico Spinella, che viaggiava sulla Panda insieme ad un’altra persona, e che rimasto gravemente ferito è stato subito portato in ospedale Riuniti del capoluogo, dove però non ce l’ha fatta ed è spirato di lì a poco.

Feriti anche gli altri due che erano a bordo rispettivamente della Fiat e della Daewoo e che si trovano ricoverate in rianimazione ma nonostante le gravi condizioni non verserebbero in pericolo di vita.

Sul luogo sono intervenuti oltre al 118, i vigili del fuoco, che hanno estratto i coinvolti dalle lamiere delle auto, e la Polizia stradale che sta ora indagando per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.