Sparatoria a Crotone. 36enne gambizzato nel centro storico

È stato letteralmente gambizzato: i colpi d’arma da fuoco, probabilmente una pistola, lo hanno difatti attinto alle gambe e, subito soccorso, è stato portato nell’ospedale cittadino.

La sparatoria è avvenuto intorno alle 7 di questa sera e in pieno centro storico a Crotone, in quel labirinto di vie, dei cosiddetti “stretti”, che si inerpicano alle spalle del duomo cittadino, una zona conosciuta ai residenti come la “ferriata”.

La vittima è un 36enne, T.G. le sue iniziali, che al momento - come dicevamo - si trova nel pronto soccorso del San Giovanni di Dio.

Sull’accaduto hanno avviato le indagini gli uomini della polizia di Crotone, che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’attentato.