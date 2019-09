Hashish ed eroina in una busta in centro città, indagini a Catanzaro

Personale della Divisione Anticrimine della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, a seguito di servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio effettuati in varie zone della città, nella tarda serata di ieri, hanno rinvenuto e sequestrato in Traversa Isonzo, una busta in plastica contenente droga.

Gli accertamenti tecnici effettuati dal locale gabinetto provinciale di polizia scientifica consentivano di stabilire che la sostanza stupefacente era “hashish” per un peso complessivo lordo pari a circa 1,5 kg e “eroina” per un peso complessivo lordo di oltre 300 gr.. Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria.