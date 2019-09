Proseguono i controlli della Poliza nel crotonese: arresti e denunce

Nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta”, gli agenti della Questura di Crotone hanno tratto in arresto tre persone e ne hanno denunciate all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà altre nove, di cui quattro all’Autorità Amministrativa.

I servizi operati hanno portato ad identificate 1.044 persone, controllare 561 veicoli nonché 14 persone sottoposte a misure di sicurezza. In totale sono state elevate 24 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuati 8 sequestri amministrativi e/o penali, effettuate 37 perquisizioni e 4 persone sono state accompagnate in Ufficio per identificazione. Inoltre sono stati effettuati 9 controlli amministrativi e, contestualmente, elevate 8 sanzioni e 5 sequestri amministrativi.

Infine, in nottata, il personale della Squadra Volanti ha segnalato al Prefetto, in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, T. C., crotonese 35enne, poiché, all’esito di un controllo, è stato trovato in possesso di 1,8gr di marijuana 1,1 gr di hashish, il tutto debitamente sequestrato.