Evade dagli arresti domiciliari: arrestato 43enne isolitano

Un 43enne di Isola di Capo Rizzuto è stato arrestato poiché responsabile di evasione dagli arresti domiciliari, al quale era sottoposto. I carabinieri della locale Tenenza hanno sorpreso l’uomo fuori dalla propria abitazione in orario diverso da quello in cui lo stesso è autorizzato ad uscire. Terminate le formalità di rito, l’evasore è stato risottoposto alla medesima misura presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.