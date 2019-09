Elezioni. Graziano (Pd): “serve coraggio e rinnovamento”, e strizza l’occhio ai 5stelle

Per il Partito Democratico della Calabria deve essere “il momento del coraggio” quello stesso coraggio “avuto a livello nazionale nel mettere completamente in discussione il percorso di scontro col Movimento 5 Stelle, che ha caratterizzato gli ultimi anni e che ha portato alla nascita del governo Conte Bis”.

Parole che suonano quasi come un ennesimo messaggio di invito alla “apertura” ai pentastellati anche a livello locale, proprio in vista delle prossime consultazioni regionali, e che sono state pronunciate direttamente dal commissario calabrese del Pd, Stefano Graziano, intervenendo alla festa democratica di Paola

“Oggi - ha chiosa lo stesso dirigente - chiedere le primarie significa non mettere la Calabria e il partito democratico avanti a tutto e tutti ma voler avviare ad ogni costo un percorso lacerante, che in pochi capirebbero all’esterno. Inoltre, nel documento manca completamente la parola rinnovamento, che è un processo non più rinviabile”.

Per la settimana prossima Graziano ha annunciato che convocherà il tavolo del centrosinistra per iniziare a discutere “del nuovo scenario politico e di come prepararci alle prossime regionali”.